Dzeko parla a Lukaku e il belga rimane sorpreso. I tifosi si scatenano: “Ci vediamo all’Inter” [FOTO e VIDEO]

E’ appena terminato il match dell’Olimpico tra Roma e Inter, conclusosi sul 2-2. Dzeko e Lukaku si salutano. Sono pochi secondi. Il bosniaco comunica qualcosa all’orecchio del belga, questi – dall’espressione del volto – sembra sorpreso. E’ bastato questo a scatenare le reazioni degli utenti sui social. Motivo? Si sa, in questi casi si mette sempre di mezzo il mercato. Non è una sorpresa che Conte voglia l’attaccante della Roma. La scorsa estate quello tra Dzeko e l’Inter è stato un vero e proprio tormentone. E quest’anno, seppur marginalmente, qualcuno è tornato ad accostare il suo nome ai nerazzurri. C’è una situazione societaria, nella capitale, particolare, con la volontà di Pallotta di cedere e l’assoluta necessità di monetizzare. L’ingaggio importante del bosniaco non facilita in tal senso le cose in merito ad una permanenza.

Ma torniamo al pensiero degli utenti. Tra la preoccupazione di quelli della Roma per una cessione, l’euforia di quelli dell’Inter e la solita ironia messa in mezzo per l’errore di Spinazzola. In basso il VIDEO del dialogo “top secret”, in alto la FOTOGALLERY con alcune reazioni.