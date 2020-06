Effusioni sullo yacht tra Theo Hernandez e Zoe Cristofoli: spuntano le foto rubate [GALLERY]

Theo Hernandez è concentrato sul finale di stagione con il Milan, il calciatore rossonero ha dimostrato di essere uno dei migliori terzini del campionato italiano. Può rappresentare il futuro del club, è stato sicuramente un acquisto azzeccato. Adesso deve entrare in condizione, dopo lo stop forzato per il lockdown. Nel frattempo il suo volto sta circolando sulle maggiori riviste di gossip per la sua storia d’amore con Zoe Cristofoli, ex di Fabrizio Corona. I due sono stati sorpresi a bordo di uno yacht sulle acque di Capri e non sono mancati i momenti bollenti e le effusioni come confermano le foto pubblicate da “Nuovo”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con gli scatti bollenti.