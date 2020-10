Eleonora Boi, la giornalista incinta del famoso cestista [FOTO]

Eleonora Boi è una brava giornalista, è salita alla ribalta grazie alla sua bellezza ma soprattutto per le qualità anche da conduttrice. E’ stata un volto molto famoso della televisione italiana, adesso ha deciso di prendere una pausa. Il motivo? E’ incinta. E’ in arrivo un figlio, come confermano le foto. Qualche settimana fa aveva annunciato ufficialmente la notizia, sempre sui social. Il suo compagno è un famoso cestista, si tratta di Danilo Gallinari, vero e proprio talento del basket NBA. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini di Eleonora Boi.