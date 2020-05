Elettra Lamborghini, sul web immagini senza veli: lo sfogo sui social è durissimo [FOTO]

E’ scoppiata una nuova polemica che riguarda Elettra Lamborghini. Nelle ultime ore sarebbero state diffuse delle immagini senza veli, ma dopo le ultime verifiche è stato stabilito che si trattava di foto fake. Ha affrontato l’argomento proprio la diretta interessata attraverso un messaggio sui social. “Vedere così poco rispetto per cose così serie mi fa schifo – ha scritto su Instagram – State molto attenti perché su queste cose c’è poco da fare. Una volta che le foto sono in rete, nonostante le denunce, lì resteranno. Internet è un mare troppo profondo. State attente a certi maniaci”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.