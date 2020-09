Elisabetta Canalis fa il bagno completamente nuda, l’ex Velina è uno schianto: “libertà” [FOTO]

Elisabetta Canalis torna a regalare spettacolo. L’ex di Bobo Vieri è stata per tanti anni una vera icona sexy, un punto di riferimento per le donne ed un sogno per gli uomini. Il suo calendario è diventato famosissimo, moltissime le copie vendute per l’ex Velina, in coppia con Maddalena Corvaglia ha fatto innamorare milioni di italiani.

Adesso è tornata alla ribalta con uno scatto che ha scatenato la reazione da parte dei social. Elisabetta Canalis si è fotografata completamente nuda in acqua, uno scatto bollente in piscina corredato da una descrizione ‘Freedom’ (libertà). In 24 ore lo scatto ha raccolto gli apprezzamenti, tantissimi like e commenti. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le sexy immagini.