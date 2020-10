Elisabetta Canalis è esagerata: gli scatti in camera da letto [FOTO]

Elisabetta Canalis continua a scatenarsi sui social. E’ stata per lungo tempo legata anche al mondo del calcio, principalmente per la storia d’amore con l’ex calciatore Vieri. E’ una grande protagonista del mondo della televisione, è salita alla ribalta dopo essere diventata Velina in coppia con Maddalena Corvaglia.

Adesso continua ad essere una vera e propria icona sexy, la forma fisica è sempre perfetta. Elisabetta Canalis si è fotografata in camera da letto, le foto in biancheria intima sono state apprezzate dai fan che hanno riempito la bacheca di commenti e like. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.