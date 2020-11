Elisabetta Canalis si conferma sempre più in forma. L’ex Velina è molto attiva sui profili social, in particolar modo le ultime settimane sono state caldissime con scatti che hanno attirato l’attenzione da parte dei follower. L’ex fidanzata di Bobo Vieri è uno dei personaggi più seguiti, su Instagram sono tantissimi i fan. Sta circolando sul web un video sexy della showgirl, l’allenamento ha alzato la temperatura. Elisabetta Canalis è sempre bellissima, merito anche dell’allenamento. Non è passato inosservato il look, il top è troppo corto e mette in evidenza le forme. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.