Elisabetta Canalis si conferma in grandissima forma. L’ex Velina è una delle showgirl più ammirate della televisione, l’esperienza al programma ‘Striscia la Notizia’ l’ha lanciata nello spettacolo. Ha avuto la fortuna e la capacità di rimanere alla ribalta, è bellissima e anche preparata. Sui social è molto seguita, in particolar modo sui profili Instagram. L’ultimo scatto è stato particolarmente apprezzato dai fan, Elisabetta si è fotografata in piscina mettendo in mostra una forma fisica quasi perfetta. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.