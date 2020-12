Elisabetta Gregoraci è stata una grandissima protagonista dell’edizione del Grande Fratello Vip, la decisione è stata quella di lasciare il programma anticipatamente per riabbracciare il figlio, la lontananza era ormai insopportabile. Si è confermata come una donna di grande personalità, non sono mancate le discussione con gli altri concorrenti.

Elisabetta Gregoraci, lo scatto sexy

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato uno scatto super sexy che ha infiammato il mondo dei social. La giornata di Natale si è surriscaldata con l’ex moglie di Flavio Briatore. Sui profili Instagram è molto cercata, in particolar modo sono 1,6 milioni i follower che hanno modo di seguire le foto di Elisabetta. Lo scatto natalizio è stato particolarmente apprezzato con like e commenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.