Emergenza Coronavirus, 7 casi positivi in Serie A: “il campionato è da sospendere”

L’emergenza Coronavirus sta raggiungendo livelli altissimi. Anche oggi il bollettino in Italia è da brividi: con 250 morti, la giornata odierna è stata fin qui la più drammatica. Il totale delle vittime è salito così a 1.266 morti in 3 settimane esatte dall’inizio dell’epidemia. Anche il numero dei nuovi contagiati è altissimo: 2.116 nelle ultime 24 ore. Aumentano i casi di positività anche nel calcio italiano, al momento sono 7: 1 della Juventus (Rugani), 5 della Sampdoria (Gabbiadini, Colley, La Gumina, Thorsby e Ekdal) e 1 della Fiorentina (Vlahovic). La situazione è sempre più incerta e molto dipenderà dall’evoluzione dell’epidemia per la ripresa del campionato. Al momento la soluzione più probabile sembra il rinvio degli Europei, ma è difficile sbilanciarsi sulla data della ripresa delle partite. Ovviamente, come al solito, sono arrivate le reazioni da parte dei social. Alcuni tifosi si aspettano dure decisioni: “il campionato è da sospendere”, scrivono gli utenti sui social. Sfoglia la fotogallery in alto con tutti i messaggi.