Emilie Nef Naf arriva in Italia: ritorno di fiamma con Jeremy Menez [FOTO]

Momento veramente magico per Jeremy Menez, nella vita professionale e privata. Il calciatore francese ha sposato il progetto Reggina, l’impatto è stato veramente devastante. Nelle prime due partite del campionato di Serie B è stato protagonista con gol e ottime prestazioni, il club calabrese ha conquistato 4 punti in classifica e si candida per le zone alte della graduatoria. Nel frattempo ritorno di fiamma anche con la bella Emilie Nef Naf. Come viene confermato sui social, i due avrebbero deciso di ricominciare: “Semplicemente noi”, scriveva la coppia su Instagram la settimana scorsa. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.