La star dei social Emilie Nef Naf racconta Jeremy Menez: “campione anche fuori dal campo, ma in cucina meglio non metta mano” [FOTO E VIDEO INTERVISTA]

E’ tornato l’amore tra Jeremy Menez ed Emilie Nef Naf. L’attaccante francese della Reggina si è trasferito in Calabria con tutta la propria famiglia, ha portato con sé anche la bellissima modella e nota influencer. Molto conosciuta infatti sui social, Emilie vanta oltre 670mila followers su Instagram. E’ sulla nota piattaforma che condivide i suoi prodotti, integratori alimentari ottimi per la salute: “in Francia ho un salone di bellezza e sono un’imprenditrice, ho realizzato il sogno che avevo da bambina, cioè quello di diventare una donna in carriera”, ha affermato la splendida wags nel corso di un’intervista a StrettoWeb.

L’amore con Jeremy Menez è scoccato nel dicembre 2011 e da quel momento i due piccioncini non si sono più separati. “E’ un campione anche fuori dal campo – ha affermato Emilie – , un grande in tutto ciò che fa. E’ più bravo con i piedi, però, che con le mani, in cucina me la vedo io!”. La simpaticissima dolce metà del campione ex Milan, Roma e Psg ha poi svelato una piccola chicca: “sono onesta, a me il calcio non piace, ma un giorno volevo fare una sorpresa a Jeremy. Mi son messa a seguire una partita, convinta di star guardando la Reggina. Dopo 20 minuti mi sono accorta che era un’altra squadra, la Reggiana… forse”. In alto la FOTO GALLERY della bellissima lady Menez, in basso il link delle VIDEO INTERVISTE.