Emily Ratajkowski si fa bionda: il nuovo look e il costume mandano in visibilio i fans [FOTOGALLERY]

Emily Ratajkowski si fa bionda. La supermodella, simpatizzante della Juve, ha cambiato look e si è mostrata sui social facendo impazzire i numerosissimi fans. E, oltre ai capelli, a catturare l’attenzione degli ammiratori è il costume indossato dalla Ratajkowski. Un due pezzi striminzito che esalta le sue curve e non lascia spazio all’immaginazione. Vedere per credere. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.