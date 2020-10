Emily Ratajkowski è uno dei personaggi più seguiti sui social, la modella può contare su Instagram su quasi 27 milioni di follower. Ha abituato a pubblicare scatti sexy, le foto non sono mai passate inosservate e sono state apprezzate attraverso like e commenti. Adesso sta per iniziare una nuova vita, Emily è infatti incinta. La modella ha confermato la notizia attraverso un post pubblicato sui social, si è mostrata con il pancione e completamente nuda. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.