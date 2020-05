Emily Ratajkowski presenta la nuova collezione di costumi: l’estate si preannuncia caldissima [FOTO e VIDEO]

Emily Ratajkowski è una delle più importanti modelle al mondo, è seguitissima anche sui social: su Instagram ha raggiunto numeri imbarazzanti, i follower superano i 26 milioni. Le foto pubblicate sul web riscontrano sempre grande successo, in particolar modo ha pubblicato un video che la ritrae in pose sexy per presentare la sua nuova linea di costumi, in uscita martedì 19 maggio. Ovviamente i fan si sono scatenati, non sono mancati i like, i commenti e le visualizzazioni hanno raggiunto vette altissime. La maggior parte delle ragazze si sono già messe alla ricerca dei costumi, in vista dell’estate che potrebbe comunque partire, nonostante l’emergenza Coronavirus. E con i costumi di Emily Ratajkowski sarà sicuramente una stagione da ricordare. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le immagini, in basso il video che ha infiammato il web.