L’Atalanta ha lanciato un altro talento: si tratta di Emmanuel Gyabuaa, baby calciatore che ha fatto il suo esordio in Serie A nella partita contro la Fiorentina. L’ingresso è avvenuto all’88’ al posto di Pessina, non ha avuto molto tempo per mettersi in mostra ma le qualità non sembrano essere in discussione. Il club bergamasco difficilmente sbaglia un calciatore, l’Atalanta ha dimostrato di avere grandissima abilità ad individuare giovani molto forti, ma soprattutto il coraggio di lanciarli nel calcio che conta.

Chi è Emmanuel Gyabuaa

Si tratta di un classe 2001, un 19enne dunque con moltissimi margini di miglioramento. E’ di origini ghanesi, ma è nato e cresciuto a Parma, è un centrocampista che può giocare in tutti i ruoli centrali del centrocampo. Si è messo in mostra nell’ultima stagione come un ottimo prospetto, ha giocato un’ottima UEFA Youth League. E’ una classifica mezzala, bravo a ‘spaccare’ la partita in due grazie alle sue qualità di inserimento, è molto esplosivo ed è bravo palla al piede nelle situazioni di contropiede. E’ già nel giro delle nazionali azzurre, è partito dall’Under 15 fino ad arrivare all’Under 19. Adesso è pronto al grande salto, in una realtà come l’Atalanta che punta tantissimo sui giovani. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del calciatore.