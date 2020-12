Erjona Sulejmani è l’ex moglie del centrocampista Dzemaili. L’ex Bologna si è messo sempre in mostra come un buon calciatore, completo nelle due fasi del gioco è sempre stato un giocatore prezioso per tutti gli allenatori. In Italia ha vestito tantissime maglie: Torino, Parma, Napoli, Genoa e Bologna, adesso si è svincolato dopo l’addio allo Shenzhen. E’ un classe 1986 e può ancora essere protagonista in un campionato competitivo.

La foto di Erjona Sulejmani

Il matrimonio con la bella Erjona Sulejmani è naufragato, la decisione in comune è stata quella di prendere due strade diverse. La modella nel frattempo continua a scatenarsi sui profili social, in particolar modo fa impazzire i quasi 300mila follower sul profilo Instagram. L’ultimo scatto è da impazzire, mette in mostra il Lato B, questa la didascalia: “Il passato è alle spalle, imparare da esso. Il futuro è davanti, preparatevi. Il presente è qui”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le sexy immagini.