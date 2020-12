Erjona Sulejmani è stata sposata con il centrocampista ex Bologna Dzemaili, la storia d’amore è poi finita. Il calciatore ha disputato buone stagioni nel campionato italiano, oltre a quella rossoblu ha indossato anche le maglie di Parma, Napoli e Genoa. Adesso è svincolato ed è alla ricerca di una nuova squadra. Si è sempre confermato un calciatore completo, bravo in entrambe le fase del gioco, è dotato di una buona visione. Ma è soprattutto un ottimo interditore ed un recuperatore di palloni. Può rappresentare una soluzione per tante squadre.

Chi è Erjona Sulejmani, l’ex di Dzemaili

Classe 1986 è originaria di Shkroder, nel nord dell’Albania. Per tanto tempo è stata considerata una delle wags più conosciute grazie al suo aspetto fisico veramente mozzafiato. E’ stata nominata Miss Albania e “wag più sexy” nell’Europeo in Francia nel 2016. Sta continuando a lavorare nel mondo dello spettacolo, i numeri su Instagram aumentano giorno dopo giorno, adesso sono quasi 300mila. Oggi è una mamma che si prende cura del suo piccolo. Ma non rinuncia ad infimmare il web, l’ultimo scatto in costume è stato molto apprezzato. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

