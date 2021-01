Erjona Sulejmani è l’ex moglie di Dzemaili, ex centrocampista del Bologna. Si è confermato sempre un ottimo interprete del ruolo, è bravo in entrambe le fasi del gioco. Attualmente gioca con la maglia dello Zurigo. E’ stato protagonista nel calcio italiano, tantissime esperienze con Torino, Parma, Napoli e soprattutto Bologna. All’estero ha indossato le maglie di Galatasaray, Montréal Impact e Shenzhen.

Le foto di Erjona Sulejmani

Nel frattempo Erjona Sulejmani è sempre più scatenata e pubblica foto veramente da impazzire. Su Instagram è molto seguita, nel dettaglio sono più di 290 mila i follower che hanno modo di apprezzare la forma fisica della modella. In particolar modo gli ultimi scatti hanno lasciato il segno, la maglietta di Erjona è cortissima e non riesce a contenere il seno. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.