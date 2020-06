Il web non perdona Gagliardini, tutta l’ironia dei social: “Scusi, chi ha fatto palo?” [FOTOGALLERY]

L’Inter è riuscita a non andare oltre il pari nel rocambolesco match di ieri contro il Sassuolo. Fotografia del risultato è il clamoroso errore di Gagliardini intorno alla mezz’ora sul risultato di 2-1. Traversa piena a porta spalancata e a pochi metri dalla linea. Come spesso avviene in questi casi, il web non ha perdonato. Social invasi da meme, messaggi e reazioni di ogni tipo. In alto la FOTOGALLERY con tutta l’ironia nei confronti del centrocampista nerazzurro.