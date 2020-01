Espulsione Balotelli, il calciatore perde la testa in Brescia-Cagliari: insulta tutti uscendo dal campo [FOTO]

Si è da poco conclusa Brescia-Cagliari. Pareggio spettacolare per 2-2 con doppiette di Torregrossa e Joao Pedro. A fare notizia è soprattutto l’espulsione di Mario Balotelli. Il calciatore è entrato in campo al minuto 74 e la sua partita è durata soli 7′. All’81° infatti arriva un fallo per gioco pericoloso su Oliva, centrocampista del Cagliari. L’arbitro Giua gli mostra il giallo e Balotelli impazzisce. Manda a quel paese il direttore di gara più volte e viene espulso. Non solo. Uscendo dal campo Balotelli ha insultato un po’ tutti e ha invitato il quarto uomo ad annotare tutto. Ora rischia la maxi-squalifica. Il gesto è da ricondurre ad un’ammonizione ritenuta esagerata dai bresciani e che avrebbe costretto comunque Balotelli a saltare la gara da ex contro il Milan, in programma venerdì prossimo. La decisione del Giudice sportivo dipenderà molto dal referto dell’arbitro Giua, ma la sensazione è che per Balotelli sia in arrivo una stangata. In alto la GALLERY con la sequenza.