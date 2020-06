Espulsione Danilo, il web si scatena: i meme più divertenti [GALLERY]

La Juventus ha sbancato Bologna con le reti di Cristiano Ronaldo (su rigore) e Dybala. Ma a prendersi le prime pagine è Danilo. Il terzino brasiliano, dopo il rigore sbagliato in finale di Coppa Italia, ne ha combinata un’altra. Espulsione nel finale di gara, dopo essere entrato al 66′ al posto di De Sciglio. Danilo ha rischiato il cartellino rosso subito, con un fallaccio per il quale è stato soltanto ammonito, nonostante il silent check del VAR. Come se non bastasse, qualche minuto dopo, è arrivato il fallo su Juwara, che gli è costata la seconda ammonizione. Oltre al danno la beffa per Sarri, a corto di terzini per la prossima gara (venerdì alle 21,45 contro il Lecce). E il web si è scatenato. L’ilarità ha preso il sopravvento sui social. In alto la FOTOGALLERY con i meme più divertenti.