Esulta il Verona, una sciatta Samp ci prova solo nel finale: notte fonda per Di Francesco [FOTO]

E adesso si fa dura. Notte fonda per la Sampdoria e per Eusebio Di Francesco. Ancora una sconfitta per i blucerchiati, l’ennesima di questo avvio, contro un Verona solido e concreto e che archivia la pratica con un gol per tempo e due calci piazzati.

Bastano 8 minuti per sbloccare il match: su angolo dalla sinistra, Kumbulla svetta più in alto di tutti ed insacca. La gara è già indirizzata, gli scaligeri gestiscono infatti sapientemente, chiudendosi senza rischiare e ripartendo in contropiede. La Samp, ma ormai è un’abitudine, è sciatta, senz’anima. Scialba e piatta, si sveglia solo nella parte finale di gara, quando prova ad impensierire più volte la difesa locale. Ma non basta. Nel momento migliore degli ospiti, infatti, il Verona raddoppia: è l’81’, su un calcio di punizione dalla destra, Veloso conclude verso la porta trovando la fortuita deviazione di Murru. Finisce così. Sorrisi per Juric, adesso più che mai, invece, Di Francesco rischia. In alto la FOTOGALLERY del match.