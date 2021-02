Sono scese in campo due squadre italiane nelle partite delle 18.55 valide per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, importante passo in avanti verso la qualificazione per Milan e Roma. Colpo grosso della squadra di Fonseca, il protagonista è stato l’attaccante Edin Dzeko. Le ultime settimane sono state difficilissime per il bosniaco che ha dovuto fare i conti con momenti di tensione con l’allenatore Fonseca. Al 5′ apertura di Diawara per Spinazzola, cross dell’esterno e zampata di Dzeko. Al 54′ il Braga rimane in 10 per l’espulsione di Esgaio, poi il gol annullato a Mkhitaryan. All’86’ ci pensa Borja Mayoral in contropiede. Finisce 0-2.

Nell’altro match buona prestazione per il Milan che riscatta la sconfitta in campionato contro lo Spezia, pareggio contro la Stella Rossa ed il protagonista è stato come al solito Theo Hernandez. Prima il gol annullato per un fallo di mano, al 42′ rossoneri in vantaggio con l’autogol di Pankov. Al 52′ Kanga pareggia i conti su calcio di rigore, sempre Theo Hernandez non sbaglia il penalty al 61′. Stella Rossa in 10 per l’espulsione di Rodic. Al 93′ Pankov si riscatta e pareggia. Finisce 2-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.