Europei Under 21, festa Spagna: trionfo Furie Rosse in finale, la Germania è KO [FOTO]

Non riesce a difendere il titolo la Germania Under 21, costretta a cadere nella finale dell’Europeo di categoria contro la Spagna. Le Furie Rosse trionfano nell’ultimo atto, tornando ad esultare dopo 6 anni dall’ultima volta, quando sconfissero l’Italia per 2-4, quella stessa Italia che ha battuto gli iberici all’esordio di questa competizione e per cui aumentano i rimpianti.

La partita si sblocca praticamente subito. Non passano neanche dieci minuti quando il ‘napoletano’ Fabian Ruiz apre le marcature (7′). La Germania prova a rispondere senza tuttavia rischiare, la Spagna gestisce bene e trova anche il raddoppio nella ripresa. Al 69′ è Dani Olmo a trovare la rete che chiude difatti la gara. Gli avversari avrebbero ancora speranze per il miracolo, ma il gol arriva troppo tardi: all’88’ Amiri accorcia le distanze, ma il tempo è poco; dopo 3 minuti di recupero termina il match. Esulta la Spagna. In alto la FOTOGALLERY.