Europei Under 21, Germania-Romania 4-2: non basta un super Puscas, in finale ci vanno i tedeschi [FOTO]

Si è appena conclusa Germania-Romania, prima semifinale degli Europei Under 21. I tedeschi vincono 4-2 e volano in finale. Fase di studio nei primi minuti, poi al 21′ la prima svolta della gara: Amiri semina il panico nella difesa rumena e batte Radu con un destro dalla distanza. Passano soltanto due minuti e la Romania trova il pari con Puscas su calcio di rigore, concesso grazie al VAR. Al 44′ i rumeni ribaltano la partita ancora con l’attaccante del Palermo, che incorna di testa un bel cross di Ivan. Nel finale della prima frazione il portiere tedesco è miracoloso ancora su uno scatenato Puscas.

Al 51′ l’arbitro concede il secondo rigore del match, stavolta alla Germania: dal dischetto non sbaglia Waldschmidt. Al 90′ è ancora Waldschmidt a battere Radu per il 3-2 tedesco. Nel recupero c’è spazio per l’espulsione di Pascunu e per il 4-2 di Amiri. La Germania attende la vincente di Spagna-Francia in programma alle 21. In alto la FOTOGALLERY.