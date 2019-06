Europei Under 21 – La Spagna annienta la Francia e va in finale, per l’Italia aumentano i rimpianti [FOTO]

Spagna e Germania, sempre loro. Le Furie Rosse saranno infatti l’avversario dei tedeschi (che nel pomeriggio ha avuto la meglio della Romania) nella finale dell’Europeo Under 21 dopo aver strapazzato letteralmente la Francia in semifinale: a Reggio Emilia è finita 4-1.

Illusorio il vantaggio transalpino al 16′: Adelaide penetra in area e viene steso da Firpo, l’arbitro Kabakov non ha dubbi e concede il calcio di rigore poi realizzato da Mateta. Ma da lì è solo Spagna, che trova il pari con Roca intorno alla mezz’ora e segna il gol del sorpasso sempre su rigore con Oyarzabal a prima frazione ormai scaduta (45’+5′). La ripresa si apre con il tris di Olmo che chiude i giochi, prima che Borja Mayoral al 67′ renda più pesante il passivo. In finale ci va la Spagna, aumentano i rimpianti per l’Italia che all’esordio aveva battuto con merito la compagine di De La Fuente. In alto la FOTOGALLERY del match.