Eva Henger ha cambiato vita. Dopo essere stata protagonista di film porno ha deciso di abbandonare l’hard e si è messa in mostra nel mondo della televisione, in alcune occasioni anche come ospite e opinionista. E’ sposata con Massimiliano Caroletti e proprio il marito ha fotografato la showgirl in un momento veramente ‘caldo’. L’ungherese ha pubblicato sul profilo Instagram uno scatto ad alto tasso erotico, Eva Henger è completamente nuda in vasca. I fan hanno apprezzato tantissimo, come dimostrano i tanti like e commenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le sexy immagini, tanti scatti realizzati proprio dal marito.