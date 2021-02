L’Everton segna e Ancelotti esulta soffiando sul caffè. E’ diventato virale un video che riguarda l’ex allenatore del Milan, come al solito sono stati pubblicati su Instagram tanti meme divertentissimi. Partita bellissima in FA, la sfida tra Everton e Tottenham si è conclusa con l’incredibile risultato di 5-4 dopo i tempi supplementari. La squadra di Mourinho passa in vantaggio con Davinson Sanchez, poi la risposta dei padroni di casa con Calvert-Lewin, Richarlison e Siguardsson su calcio di rigore. Lamela e ancora Sanchez pareggiano i conti, ancora Richarlison porta in vantaggio l’Everton, Kane all’83’ pareggia. Ai tempi supplementari è Bernard a siglare il definitivo 5-4.

Il caffè di Ancelotti, le reazioni del web

Nel frattempo sul web circolano foto e video davvero esilaranti che riguardano Carlo Ancelotti. In occasione del definitivo 5-4 l’allenatore ha esultato soffiando sul caffè bollente. Il web si è scatenato, in particolar modo alcuni meme sono veramente esilaranti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.