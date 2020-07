Ex calciatore di Cagliari e Juventus in gravi condizioni: devastato dall’alcol [NOME e FOTO]

Gravi problemi di salute per Fabián O’Neill, ex calciatore di Cagliari, Juventus e Perugia. Da tempo il 46enne uruguayano sta combattendo contro l’alcolismo. Era stato ricoverato in clinica lo scorso venerdì per cirrosi epatica, poi è stato dimesso per proseguire le cure e il recupero nella sua casa di Paso de los Toros. Le condizioni, scrive la stampa locale, non sono per niente buone e la situazione rimane complicata. Non nuovo a problemi del genere. O’Neill infatti venne ricoverato anche nel 2016 per alcolismo. Dopo aver militato in patria, ha passato le stagioni tra il ’96 e il 2003 in Italia.