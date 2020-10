“É così che voglio affrontare l’ennesimo ostacolo: con il sorriso, con positività, fin troppa. In seguito ai tamponi effettuati ieri sono risultata positiva al Covid19. Sono fortunata perché sto bene, non ho alcun sintomo. Siamo in isolamento domiciliare finché i nuovi tamponi non risulteranno negativi. 10 giorni che sembreranno non passare mai ma dai quali in realtà so che potrò trarre il massimo. Continuerò a lavorare sodo, ad impegnarmi e ottimizzare questo tempo per ritarare obiettivi e focalizzarmi su dettagli. Aspetti fisici, mentali, alimentari, accademici, ci sarà tanto su cui allenarmi. Farò tutto ciò che bisogna fare per sfruttare questo periodo e affrontare di petto un’ulteriore prova. Avanti tutta! Un abbraccio… virtuale”. E’ il messaggio scritto da Eleonora Goldoni, ex calciatrice dell’Inter ora al Napoli che ha aggiornato tutti i fan sull’isolamento e sulla positività al Coronavirus. In alto al FOTOGALLERY con le immagini.