Ex escort diventa mamma: “Il padre è un famoso calciatore, mi ha prenotata più volte” [FOTOGALLERY]

Una notte di fuoco, costata 1500 sterline (circa 1650 euro),nella quale è stato concepito un figlio. Ad uscire allo scoperto è Katy Morgan, ex escort 26 enne, che ha ammesso come la paternità sia di un calciatore famoso della Premier League. La ragazza ha partorito a marzo e un test del DNA ha confermato le sue parole. Come rivelato al ‘The Sun’, il giocatore ne è perfettamente a conoscenza: “Era scioccato quando gli ho detto che ero incinta e non credeva che fosse suo il bambino che stavo portando in grembo. Era sconvolto quando si è sentito dire che sarebbe diventato papà. Sembrava pensare che fosse imbarazzante per lui, sapendo che anche alcuni dei suoi amici calciatori erano stati miei clienti. Gli hanno dato il mio numero e hanno detto che si sarebbe divertito con me. Non ha avuto problemi a pagare per i miei servizi. Anche lui mi è stato consigliato da due amici, entrambi calciatori in Inghilterra. Sono stata pure con altri giocatori della Premier League. Li trovo molto in forma”.

Ora Katy non lavora più come escort ed ha raccontato di come il calciatore in questione l’abbia “prenotata” più volte: “Ha fatto sesso con me in almeno tre occasioni. Sono sicura che il nostro bambino sia stato concepito a luglio, dopo che mi ha chiamata per unirmi a lui in un concerto nel fine settimana. Lo scorso agosto gli ho detto che ero incinta e sicura di chi fosse il padre. Ora i risultati del DNA lo hanno confermato e lui mi ha assicurato che pagherà a modo suo. Sta accettando un contratto di mantenimento mensile con me, anche se non è stato ancora finalizzato. Non volevo creargli problemi e non avevo intenzione di rimanere incinta. Gliel’ho detto. Spero che ora abbia avuto il tempo di accettare questa notizia. Sono sicura che sarà un papà corretto e che avrà contatti con suo figlio. Dipende da lui, non lo forzerò. Tutto quello che so è che sarò la migliore mamma possibile per mio figlio, che amo con tutto il cuore”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini di Katy Morgan.