L’ex di Fabrizio Corona paparazzata in barca con il calciatore del Milan: la love story è ufficiale [FOTO]

La stagione di Theo Hernandez è stata veramente positiva, l’assenza dell’esterno nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus è stata pesantissima. Il Milan ha trovato un ottimo calciatore sulla fascia e può costruire una base solida per il futuro. Il calciatore francese è anche finito al centro delle voci di gossip, negli ultimi giorni si è concesso una gita a Capri in compagnia della nuova fiamma: Zoe Cristofoli. Si tratta dell’ex fidanzata di Fabrizio Corona. La bella modella è stata paparazzata sulla barca del calciatore rossonero, gli atteggiamenti intimi lasciano pochi dubbi sulla relazione: diversi baci sono stati fotografati. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini di Zoe Cristofoli.