Jazzma Kendrick è salita alla ribalta anche per un flirt con un personaggio del mondo del calcio, Bobo Vieri. L’ex calciatore adesso è legato con l’ex Velina Costanza Caracciolo, la coppia ha dato alla luce anche una figlia. La modella nel frattempo si scatena sui profili Instagram, sui social è sempre molto seguita. In particolar modo non è passato inosservato uno scatto veramente bollente, Jazzma si è fotografata con un costume veramente ridottissimo, la forma fisica è mozzafiato. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini super sexy.