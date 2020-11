Anche Alena Seredova è positiva al Coronavirus. La conferma è arrivata direttamente dall’ex moglie del portiere della Juventus Gigi Buffon, l’annuncio sul profilo Instagram. La showgirl è anche sintomatica.

“Positiva e sintomatica. Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto… Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro!”, ha scritto su Instagram. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.