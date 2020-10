L’ex moglie di Dzemaili: “adesso sono single. Una nuova storia? Solo se…” [FOTO]

Erjona Sulejmani è l’ex moglie del calciatore Dzemaili. Il rapporto tra i due è stato altalenante, poi si è deciso per la separazione. La bellissima modella albanese adesso è single, proprio sulla vita privata ha risposto nelle sue storie di Instagram alle domande dei follower. “Sto benissimo così, ma se incontrassi qualcuno che possa essere un valore aggiunto per la mia vita di adesso, potrei prenderlo in considerazione. Altrimenti sto benissimo così”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le sexy immagini di Erjona Sulejmani.