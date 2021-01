Yolanthe Cabau è l’ex moglie di Wesley Sneijder, la relazione con l’ex calciatore è naufragata. L’olandese si è ritirato, è stato un ottimo giocatore e nel corso della sua carriera è riuscito a togliersi tante soddisfazioni. E’ stato un assoluto protagonista con la maglia dell’Inter, un vero jolly in grado di cambiare le partite in qualsiasi momento. Inoltre ha indossato le maglie di Ajax, Real Madrid, Galatasaray, Nizza e per ultimo Al-Gharafa. In più si è messo in mostra con la Nazionale olandese, dall’Under 17 fino alla squadra maggiore.

L’ex moglie di Sneijder si scatena

Nel frattempo l’ex moglie di Sneijder infiamma il mondo del web. Yolanthe Cabau è molto seguita sui profili Instagram, in particolar modo sono più di un milione i follower che hanno modo di apprezzare tutta la sua bellezza. Nel dettaglio non sono passati inosservati gli ultimi scatti, la modella e attrice si è fotografata in costume mentre passeggia in strada, il traffico è andato in tilt e gli automobilisti hanno fatto veramente fatica a mantenere la concentrazione. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.