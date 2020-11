Il libro di Fabrizio Corona continua a far discutere, in particolar modo un passaggio che riguarda Silvio Berlusconi. L’ex re dei paparazzi ha raccontato di essere stato invitato nella villa ad Arcore dopo una puntata di Matrix. Il giorno seguente l’appuntamento alla residenza del leader di Forza Italia con una telefonata: “la ringrazio per ieri sera. Tra l’altro, lei è l’unico in Italia che ha avuto più donne di me. Venga a trovarmi ad Arcore domani mattina”.

Poi il racconto: “Il Cavaliere è in tuta di cachemire, parliamo per un’ora di magistrati e processi e mi invita a rimanere a pranzo ma avendo un appuntamento ho dovuto rifiutare l’invito. Dovevo incontrare in gelateria un amico e due tettone”.