Continua a far discutere Fabrizio Corona. Emergono nuove clamorose rivelazioni da parte dell’ex re dei paparazzi, confessioni sul rapporto passato con Belen. La coppia ha vissuto un periodo di alti e bassi, si tratta di personaggi con caratteri molto forti e che, quindi, hanno avuto modo di scontrarsi. Tutti i particolari sono stati svelati in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’. “Ti innamori degli altri che si innamorano della tua storia. Io, più Belén Rodriguez o Nina Moric diventavano famose, più le amavo. Ma ora so che non era vero amore. Se ami, non potresti fare quello che fai alle persone con cui stai. Tipo ho venduto le foto di me e Belén che facevamo l’amore alle Maldive e ho finto di cercare, disperato, chi aveva osato scattarle”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini bollenti di Belen e Corona.