Federica Cappelletti è la moglie di Paolo Rossi, non ha mollato mai nonostante la brutta malattia del marito ed è stata al suo fianco fino agli ultimi istanti di vita. Il calcio ha dovuto fare i conti con un altro duro colpo, è andato via un altro pilastro del mondo del pallone. L’ex Juventus e Milan lottava con un tumore ai polmoni, gli ultimi mesi sono stati di grande sofferenza come confermato anche dalla compagna. Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio, da tutti gli sportivi ma non solo.

Chi è Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi

Federica Cappelletti è la moglie di Paolo Rossi. E’ una giornalista e scrittrice, ha 48 anni ed è nata a Perugia. Si è laureata in Lettere Moderne, poi ha raggiunto la seconda laurea in Scienze della Comunicazione, è in arrivo anche la terza in Psicologia. Poi ha messo in mostra tutte le conoscenze diventando giornalista e scrittrice. In una delle ultime apparizioni in tv aveva parlato del rapporto con l’ex calciatore, una vita trascorsa lontana dalle luci dei riflettori. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.