L’attaccante Alessandro Matri ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio, in futuro potrebbe intraprendere la carriera da dirigente. Nel corso della carriera ha dimostrato tanto, l’intenzione adesso è ripetersi anche dietro una scrivania. E’ pronta a seguirlo Federica Nargi, compagna sempre al fianco di Matri. E’ andato in scena un battibecco sul profilo social. “Sei scappata anche tu dalle regioni zona rossa?”, ha scritto un follower. La risposta della showgirl è stata netta: “No cara, mi sono trasferita a Roma da un bel po’”. Il compagno infatti è entrato a far parte dell’organigramma della Lazio. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.