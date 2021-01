Federica Nargi è la moglie di Alessandro Matri, è salita alla ribalta grazie alla partecipazione a Striscia la Notizia come Velina, poi è stata brava a confermarsi nel mondo dello spettacolo. La carriera dell’attaccante è stata molto importante, è riuscito ad indossare maglie prestigiose, da poco ha appeso le scarpette al chiodo. E’ diventato collaboratore di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio: la sua esperienza nel nuovo ruolo è appena iniziata e l’ex Juventus può togliersi tantissime soddisfazioni.

La foto sexy di Federica Nargi

Federica Nargi si è scatenata, sui profili social è sempre più bella. In particolar modo è stato particolarmente apprezzato un post in bianco e nero, la spallina va giù e mette in mostra le forme della showgirl. Federica Nargi è come al solito bellissima e lo scatto ha portato tantissimi like e commenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.