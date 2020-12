Federica Nargi è una delle showgirl più seguite del mondo dei social, la moglie dell’attaccante Alessandro Matri è sempre più bella. Su Instagram sono addirittura 3,8 milioni i follower che apprezzano gli scatti pubblicati dell’ex Velina di Striscia la Notizia. L’ex calciatore ha deciso di appendere le scarpette al chiodo dopo una carriera comunque molto positiva e che ha regalato grosse soddisfazioni. Adesso è un collaboratore di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio.

La foto natalizia di Federica Nargi

Federica Nargi ha pubblicato alcuni scatti che non sono passati inosservati, la vigilia di Natale è total black. Le vacanze sono insolite sotto tanti punti di vista, soprattutto per tutte le limitazioni dovute al Coronavirus. Anche Federica Nargi ha deciso di cambiare, si è vestita completamente di nero. Il risultato è stato comunque eccezionale. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.