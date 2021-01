Fernando Torres è stato uno dei migliori attaccanti, si è messo in mostra per il fiuto del gol. In particolar modo i primi anni di carriera sono stati veramente entusiasmanti, l’esperienza con l’Atletico Madrid è iniziata con il botto. Si è confermato come un grande bomber anche con le maglie di Liverpool e Chelsea. Un pò meno felice è stata l’esperienza in Italia con il Milan, poi il ritorno al suo primo amore: l’Atletico Madrid. L’ultima squadra da calciatore è stata il Sagan Tosu. Protagonista anche con la Nazionale spagnola, dall’Under 15 fino a quella maggiore. Anche in questo caso si è dimostrato un grande realizzatore.

La trasformazione fisica di Fernando Torres

Fernando Torres si conferma in grandissima forma. L’ex calciatore ha pubblicato sui profili social un video in cui dichiara di essere brand ambassador di AW8, marchio molto noto in Asia. Non è passata inosservata la sua trasformazione fisica. Fernando Torres è più muscoloso che mai, segno che gli allenamenti hanno portato risultati inaspettati.