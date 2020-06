Festa Napoli, i calciatori cantano sul pullman: Manolas e Mertens scatenati [VIDEO]

Grande festa in casa Napoli dopo il trionfo di ieri sera in Coppa Italia contro la Juventus. Oltre alla festa in città dei tifosi, durata tutta la notte, c’è anche quella dei calciatori, in campo, sui social e dentro il pullman. Il difensore Kostas Manolas ha infatti pubblicato un video, sul proprio profilo ufficiale Instagram, in cui canta insieme a Mertens e agli altri “Un giorno all’improvviso”.

I calciatori, di rientro da Roma, si sono poi fatti attendere da alcuni tifosi che li hanno aspettati fino a tarda notte. Tra cui, ad esempio, Maksimovic, che si è messo a cantare con alcuni di loro da dentro il taxi “‘O surdato ‘nnammurato”.