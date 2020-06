Festa Napoli: le lacrime di Gattuso e Callejon, la gioia dei calciatori e il bel gesto di Agnelli [FOTO e VIDEO]

Il Napoli vince la sesta Coppa Italia della sua storia. Juventus KO ai calci di rigore. Grande festa per la squadra di Gennaro Gattuso, portato in trionfo dai suoi calciatori. Un Gattuso visibilmente emozionato, che ha dedicato la vittoria alla sorella scomparsa recentemente. Da sottolineare le lacrime di José Maria Callejon, destinato a lasciare il Napoli a fine stagione. Commosso anche l’attaccante che ha vestito la maglia azzurra per sette stagioni. Rimasto dapprima in disparte, lo spagnolo è stato portato in trionfo dai compagni. Poco prima della premiazione Gattuso ha voluto fare un discorso alla squadra, seguito poco dopo da De Laurentiis. Parole di incitamento ai calciatori, per spronarli a non accontentarsi e a dare tutto in questo finale di stagione tra campionato e Champions (ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona ad agosto).

Particolare anche la premiazione, la prima vissuta in questo modo dopo la pandemia. Come annunciato, i calciatori hanno preso le medaglie da soli. Almeno quelli della Juventus, perché alla cerimonia si è voluto unire anche il presidente bianconero, Andrea Agnelli, che ha posto al collo dei calciatori del Napoli le medaglie. Un gesto di grande sportività e che merita un plauso. Alla fine è esplosa la gioia dei giocatori del Napoli quando Lorenzo Insigne ha sollevato al cielo la Coppa Italia. In alto la FOTOGALLERY, in basso i VIDEO.