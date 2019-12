Festa Sampdoria, delirio in campo e sugli spalti dopo il successo contro il Genoa [FOTO]

FESTA SAMPDORIA – E’ andato in archivio l’anticipo serale valido per la giornata del campionato di Serie A, sono scesi in campo Genoa e Sampdoria in un derby sentitissimo. E’ stata una partita veramente brutta, nervi tesissimi in campo e tante botte, lo spettacolo è stato solamente sugli spalti. La partita sembrava indirizzata verso il pareggio, poi la ripartenza dei blucerchiati ed il gol dalla distanza di Gabbiadini, l’attaccante ex Southampton sicuramente il migliore fino al momento alla Sampdoria. Sale in classifica la squadra di Ranieri che adesso guarda con fiducia al proseguo della stagione, male il Genoa che adesso ha sempre più paura di retrocedere, Thiago Motta a rischio esonero. Al termine della partita delirio della Sampdoria in campo e sugli spalti, in alto la fotogallery con tutte le immagini.