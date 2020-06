Trionfo Napoli, i calciatori festeggiano sui social: “Le finali si giocano per vincerle” [FOTOGALLERY]

Il Napoli ha trionfato ieri sera in Coppa Italia contro la Juventus. Sfida decisa dal dischetto, dopo lo 0-0 al termine dei tempi regolamentari. Grande festa per i calciatori e per i tifosi, che hanno invaso la città cantando con sciarpe e bandiere per tutta la notte. Insigne e compagni hanno esultato anche sui social, con i messaggi sui profili Instagram e le immagini di ieri sera. In alto la FOTOGALLERY con i pensieri dei protagonisti. Dal capitano a Mertens fresco di rinnovo, passando per Meret, Fabian Ruiz e Koulibaly, che scrive: “Le finali si giocano per vincerle“.