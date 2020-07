Le feste private dei calciatori: “ecco come funziona, le mogli devono abituarsi alle corna” [FOTO]

Il successo di un calciatore dipende anche dalla professionalità fuori dal campo. In tanti sbagliano e si lasciano andare in atteggiamenti discutibili: è quanto emerso su alcune feste private organizzate e svelate dall’influencer spagnola Amor Romeira. L’ex concorrente del Grande Fratello conferma di essere stata contattata più volte per partecipare ad alcune di queste feste, ma di aver rifiutato. Ecco quanto dichiarato a Telecinco: “Ogni volta che un calciatore ha voglia di far festa, organizza tutto privatamente. Scelgono una casa e poi chiamano attrici, celebrità della televisione, influencer di Instagram”. Il tutto ha un costo. “Molto dipende da quali siano le loro intenzioni. In ogni caso si arriva spesso a bonifici sino a 800 o 900 euro”.

“Devi lasciare il tuo telefono cellulare e le tue cose all’ingresso, fino a quando la giornata è finita e sino a quando non lasci la location, non te lo restituiranno“. La Romeira non ha mai partecipato ma è stata contattata da diversi calciatori, anche del Real Madrid. “Quando sei la moglie di un calciatore devi essere consapevole che potrai prendere una Chanel, avrai una buona casa ma porterai anche delle belle corna”. Sfoglia la FOTOGALLERY dell’influencer.