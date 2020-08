Festeggiamenti Juve e Roma a Rocchi, frecciata di Pistocchi: “Goliardata inadeguata di Cuadrado” [FOTO]

C’è chi l’ha presa con ironia, chi ha apprezzato e chi si è arrabbiato. L’ultima assoluta dell’arbitro Gianluca Rocchi si è conclusa con il saluto speciale di Juventus e Roma nella serata dello Stadium che ha poi premiato i bianconeri campioni d’Italia. Dopo il triplice fischio, il direttore di gara ha ricevuto abbracci e applausi dai calciatori e anche un po’ di… schiuma da parte di Cuadrado, a cui poi Rocchi ha estratto in maniera scherzosa il cartellino rosso.

Proprio il comportamento dell’esterno colombiano non è stato apprezzato dal giornalista Maurizio Pistocchi, che poco fa ha twittato un post-frecciata per la situazione venutasi a creare: “Il ‘paseo d’onor’ che Juve e Roma hanno tributato all’arbitro Rocchi nella sua ultima partita sarebbe cosa bella, e normale, se riservata a TUTTI gli arbitri alla loro ultima direzione, e non si fosse conclusa con una goliardata inadeguata di Cuadrado. Rispetto del ruolo, sempre”. In basso il tweet, in alto la FOTOGALLERY con alcune reazioni degli utenti.